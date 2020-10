A cura della Redazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale, con il supporto di personale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio volto ad assicurare e ripristinare la legalità e la libera circolazione sulla pubblica via, hanno rimosso tre new jersey in plastica, una transenna in ferro e 40 paletti in metallo abusivamente installati lungo vico Paradiso e via Pergolella al Morbillo.

Inoltre, sono state rimosse diverse catene, per un totale di circa dieci metri, utilizzate per delimitare e assicurarsi il posto auto o moto sulla strada pubblica. Infine sono state contestate 29 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e sul marciapiede e sosta su posti riservati ai disabili.