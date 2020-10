A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, via Santa Chiara, piazza San Domenico Maggiore, via Mezzocannone e piazza Bellini, zone interessate dalla "movida".

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno identificato 48 persone e hanno effettuato un controllo presso un locale in via De Marinis in cui è stata accertata la presenza di avventori in numero superiore a quello consentito e venivano somministrate bevande alcoliche ad alcuni clienti non seduti ai tavoli; inoltre, era in corso uno spettacolo musicale in violazione delle prescrizioni del nulla osta per l'impatto acustico. Il gestore è stato sanzionato per un totale di circa 2200euro e il locale è stato chiuso per 2 giorni.

Gli agenti, infine, hanno bloccato in via Cesare Battisti R.T., 48enne napoletano con precedenti di polizia già sottoposto a DACUR, e lo hanno denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.