Seduta di consiglio comunale di Napoli. Sull'argomento interviene il segretario provinciale del Partito Democratico Marco Sarracino.

"Quanto avvenuto dentro e fuori il consiglio comunale di Napoli è molto grave - afferma Sarracino -. Anche oggi, la maggioranza ha dimostrato di non avere più la consistenza numerica e politica per guidare la nostra città. Come abbiamo più volte ripetuto, il PD non voterà un bilancio che fa acqua da tutte le parti e questa posizione verrà ribadita anche nel consiglio comunale di lunedì. È evidente però che si sta continuando ad alimentare un clima che va ben oltre la normale dialettica istituzionale. Non è assolutamente giustificabile, infatti, che i consiglieri comunali siano costretti ad uscire accompagnati dalle forze dell'ordine perchè intimiditi da alcuni manifestanti. Se qualcuno pensa di spaventarci - conclude -, non ha sicuramente ottenuto il risultato sperato".