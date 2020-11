A cura della Redazione

Secondigliano: nasconde in casa TLE. Una donna sanzionata

Domenica sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cosimo Canonino hanno notato una donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente in un’abitazione.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, vi hanno rivenuto 360 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 7,2 kg.

La donna, una 40enne napoletana, è stata sanzionata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un importo di 37mila euro.

San Giovanni: un minore denunciato per droga

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giambattista Vela un ragazzo a bordo di uno scooter che percorreva la strada nel senso contrario a quello di marcia e che, alla loro vista, ha tentato la fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 11 bustine di marijuana per un peso complessivo di 11 grammi.

Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa

Via Carriera Grande: chiuso un minimarket troppo affollato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in un minimarket di via Carriera Grande per una segnalazione di assembramenti di persone che non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

I poliziotti hanno trovato, all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale, un gruppo di avventori che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente ed hanno sanzionato il titolare con la chiusura di un giorno per inottemperanza alle misure anti Covid-19, elevando una sanzione di 400 euro.