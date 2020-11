A cura della Redazione

Si è tenuta stamattina in teleconferenza l'assemblea dei segretari di circolo del PD Napoli con il segretario metropolitano Marco Sarracino ed il Presidente Paolo Mancuso.

Dagli interventi degli oltre novanta partecipanti è emersa la preoccupazione per l'emergenza sanitaria e sociale, ma c'è piena fiducia e totale sostegno nel lavoro che sta mettendo in campo il Governo nazionale. Si è discusso inoltre delle prossime elezioni amministrative: i circoli hanno chiesto una forte discontinuità con l'attuale amministrazione napoletana e hanno delineato quelle che dovranno essere le caratteristiche di quello che dovrà essere il candidato del PD.

Un nome autorevole, che abbia la capacità di dialogo con tutte le istituzioni, che sia riconosciuto dalla base del partito e che sappia essere anche garante di un patto innanzitutto con le forze che compongono la maggioranza nazionale, come il Movimento 5 Stelle ed Italia Viva. È unanime infine l'appello per la costruzione di una coalizione larga ma che veda il partito come perno centrale e non al pari di fantomatiche liste civiche.