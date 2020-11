A cura della Redazione

Via Brin: ruba in un ufficio, arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Benedetto Brin per un furto.

I poliziotti, con il supporto delle guardie giurate, hanno fermato nei parcheggi di un edificio un uomo trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e di due computer portatili che, poco prima, erano stati rubati in un ufficio dello stabile.

Giulio Dalia, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Arenaccia: sorpresi con arnesi atti allo scasso, quattro denunciati.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Generale Francesco Pignatelli hanno notato un’auto con a bordo quattro persone che, alla loro vista, si sono allontanate per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati in piazza Nazionale ed hanno rinvenuto, nell’abitacolo della vettura, una centralina, due chiavi telecomando e diversi attrezzi atti allo scasso.

I quattro, napoletani tra i 24 e 36 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano oltre l’orario consentito.