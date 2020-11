A cura della Redazione

La scorsa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un albergo di via Pica per una segnalazione di schiamazzi all’interno della struttura.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dal piano superiore e sono entrati in una stanza in cui hanno sorpreso sette persone, napoletani tra i 17 e i 25 anni di cui quattro con precedenti di polizia, e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché assembrate e prive di mascherina.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che uno di essi, Domenico Paolella di 22 anni, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina e lo hanno arrestato per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità.

Infine, il portiere dell’albergo è stato denunciato per violazione dell’obbligo di registrazione delle persone alloggiate e per aver consentito l’ingresso nella struttura di un minore non accompagnato.