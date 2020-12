A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, teso ad evitare il formarsi di assembramenti.

In particolare, tra piazzetta Nilo e via Mezzocannone, hanno identificato 141 persone sanzionandone 11 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché erano in strada oltre l’orario consentito.

Inoltre, nel corso dell’attività hanno sanzionato i titolari di due bar in piazzetta Nilo e via Mezzocannone con una multa di 400 euro e la chiusura di 5 giorni per inottemperanza alle misure anti-Covid-19, perché sorpresi a vendere bevande pronte per l’immediato consumo all'esterno del locale.