A cura della Redazione

Non è servita nemmeno la seconda messa a far sciogliere il sangue di San Gennaro. Al termine dell'ulteriore celebrazione il miracolo non c'è stato.

Proseguono nella Cattedrale le preghiere dei fedeli che attendono l'annuncio. Intanto si susseguono le messe alla presenza dell'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, durante la quale i fedeli sperano che sia dato loro e alla città tutta l'annuncio dell'avvenuto miracolo.