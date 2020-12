A cura della Redazione

Scontri fuori la sede della Regione Campania, il Questore di Napoli ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), “fuori contesto”, nei confronti di 4 napoletani, di età compresa tra i 24 e i 33 anni, di cui tre con precedenti di Polizia. Per due di loro è scattato anche l'obbligo di comparizione.

Lo scorso 23 ottobre furono denunciati in quanto ritenuti responsabili di devastazione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità eversiva, commessa in occasione di un corteo non autorizzato sfociato, all’esterno della sede della Regione Campania in via Santa Lucia, in violenti scontri con le Forze dell’Ordine.

Le proteste, sfociate poi in una vera e propria guerriglia urbana, scaturirono dalla decisione del presidente Vincenzo De Luca di attuare il lockdown sul territorio regionale.