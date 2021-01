A cura della Redazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito delle grida di aiuto in piazza Garibaldi ed hanno visto una coppia che stava bloccando un uomo il quale, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva aggredito e rapinato un borsello ai due malcapitati; inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di 875 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Tarik Boufaris, 20enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.