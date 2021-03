A cura della Redazione

Applausi e scene di dolore davanti alla Cattedrale di Napoli all'uscita del feretro di Ornella Pinto, che a maggio avrebbe compiuto 40 anni. In Chiesa, per il distanziamento anti Covid sono state ammesse meno di 200 persone, parecchie decine, tra le quali colleghe della professoressa e residenti del rione Sanità, si sono trattenute all' esterno.

Sempre per le norme anti Covid non è stato possibile per i familiari accompagnare neanche per un breve tratto la bara. All'esterno ci sono stati abbracci e momenti di forte commozione tra familiari ed amici stretti di Ornella Pinto.

Madre di un bimbo che domani compirà 3 anni, la donna è stata uccisa sabato 13 marzo dal suo ex compagno nel cuore della notte nella casa di via Filippo Cavolino. (ANSA).