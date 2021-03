A cura di Luisa Raia

Vaccini Moderna, è partita questa mattina la prima distribuzione delle dosi ai medici di base della città di Napoli che hanno aderito alla campagna di profilassi.

Sono 168 al momento quelli che hanno dato l’adesione per vaccinare in studio o a domicilio i propri assistiti over 80 non deambulanti, fragili o disabili.

Entro lunedì, tutti i medici interessati riceveranno dall’Asl Napoli Centro 1 le borse termiche contenenti le dosi del vaccino, che dovranno essere conservate per un massimo di 30 giorni in frigoriferi ad una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi.

Questa modalità di somministrazione, che i responsabili dell’Unità di Crisi regionale dell’assistenza territoriale auspicano possa condurre presto ad un significativo contributo dei medici di famiglia nella campagna vaccinale, dovrebbe già alleggerire le numerose richieste di vaccinazione domiciliare (nella sola città di Napoli sono più di 10mila), permettendo così di prendere semplicemente appuntamento per effettuare la vaccinazione presso lo studio del proprio medico di base, magari vicino la propria casa, e senza fare lunghe e faticose file.

Un’altra parte dei 568 medici di base operanti nella città di Napoli ha invece accettato di somministrare il vaccino, ma in sedi organizzate dalla Asl.