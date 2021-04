A cura della Redazione

Patrizia De Luca, Gennaro e Pasquale Mancini, madre e figli di 65, 48 e 47 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente ieri pomeriggio dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli.

Osservata speciale salita Paradiso, angolo vico Rosario a Portamedina, nei Quartieri Spagnoli, dove gli agenti di polizia hanno notato due persone che consegnavano un involucro in cambio di denaro ad un ragazzo, allontanatosi poi velocemente.

Poco dopo giungeva un altro giovane che, dopo aver ricevuto un involucro in cambio di denaro da un altro individuo, accortosi della presenza dei poliziotti, si dava alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, veniva raggiunto e bloccato in salita Paradiso; in suo possesso sono stati trovati 2 involucri contenenti un grammo circa di cocaina.

Fermati poi i tre spacciatori, trovati in possesso di 60 euro.

L’acquirente è stato invece sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.