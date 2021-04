A cura di Luisa Raia

Una serie di accertamenti è attualmente in corso all’Asl Na1 per la verifica di eventuali irregolarità nelle procedure di accesso ai vaccini.

Nel mirino degli inquirenti le categorie dei cosiddetti “caregiver” e dei soggetti fragili.

Va accertato se i vari iscritti rientranti nelle suddette categorie siano effettivamente in possesso dei requisiti dichiarati o abbiano certificato il falso per usufruire di una corsia preferenziale per la somministrazione del vaccino.

Oltre a quella della Squadra Mobile, all’Asl Na1 è in corso anche un’indagine interna.

Al momento non risultano nomi iscritti nel registro degli indagati, né sono state formulate ipotesi di reato.

Resta infatti aperta anche la possibilità che eventuali infrazioni siano dovute a meri errori formali di sistema.