A cura della Redazione

L’Eav, Ente autonomo Volturno, avvia la campagna vaccinale per immunizzare gli operatori del comparto trasporto pubblico.

L’azienda ha previsto infatti che, dopo i dipendenti Eav, si procederà alla vaccinazione degli operatori di tutte le altre società di trasporto pubblico in Campania, dei tassisti e degli operatori delle Ncc .

Sono stati predisposti, al tal fine, quattro box vaccinali nel centro Eav di Porta Nolana.

“Completeremo in pochi giorni le vaccinazioni dei dipendenti Eav - dice il presidente dell'azienda, Umberto De Gregorio - e poi la vaccinazione qui coinvolgerà anche le altre aziende del trasporto, a partire dalla napoletana Anm, che ha già dato l'adesione. Ma vaccineremo tutto il mondo del trasporto pubblico, quindi anche il comparto delle auto private a noleggio e dei tassisti. Potenzialmente il centro dovrebbe soddisfare circa 15.000 lavoratori di tutto il comparto del trasporto della Campania, ma molti si sono già vaccinati in altre categorie e quindi sarà di 7-8.000 dosi il nostro contributo alla campagna vaccinale".

Un punto di ripartenza per una categoria che non si è mai sottratta al lavoro, ricorda De Gregorio: "Nei giorni del lockdown i mezzi erano deserti, circolavano poche persone ma i nostri dipendenti non si sono mai tirati indietro, non a caso li definii eroi per il senso del dovere manifestato".