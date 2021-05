A cura della Redazione

Un uomo di 36 anni, A.B., è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi dagli agenti del commissariato Montecalvario di Napoli. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione.



I poliziotti, che ieri hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 36enne, in via del Formale, hanno rinvenuto nella camera da letto una carta di identità falsa, 8 orologi di ingente valore custoditi nelle relative scatole e completi di certificato di garanzia e 378mila euro in contanti di cui l’arrestato non ha saputo giustificare la provenienza.