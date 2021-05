A cura della Redazione

Bici rubata in vendita on line. Un uomo denunciato per ricettazione.

Sabato mattina presso il Commissariato di Giugliano-Villaricca una persona ha denunciato il furto della sua bicicletta ed ha segnalato di averla vista in vendita su un noto sito di compravendita on-line; inoltre, ha raccontato di aver contattato il venditore fingendosi interessato all’acquisto e, dopo una trattativa, di aver fissato un incontro in piazza Mercato a Napoli per quello stesso pomeriggio.

Gli operatori, quindi, hanno contattato i colleghi del Commissariato Vicaria-Mercato che hanno predisposto un servizio di osservazione sul luogo dell’appuntamento dove hanno individuato e bloccato un uomo presso il cui domicilio è stata trovata la bicicletta della vittima.

L’uomo, un 30enne napoletano, non ha saputo giustificare la provenienza del veicolo e, per tale motivo, è stato denunciato per ricettazione mentre la bicicletta è stata restituita al proprietario.