A cura della Redazione

Operazione di Polizia nel quartiere Secondigliano a Napoli.

Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Agello hanno notato una persona che sostava sotto la finestra di un’abitazione e, dopo un breve colloquio con un uomo che si era affacciato, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro e si è allontanata.

I poliziotti sono entrati nell’appartamento dello spacciatore dove hanno rinvenuto 11 involucri contenenti 2,5 grammi circa di cocaina e 35 euro.

R. D. B., 40enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella stessa serata gli operatori, nel transitare in via del Cassano, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si è diretto velocemente in via dello Stelvio per eludere il controllo.

Gli agenti l’hanno rintracciato in prossimità di un garage ed hanno rinvenuto, nel vano porta oggetti del motociclo, una busta di cellophane contenente 54 grammi circa di marijuana e un telefono cellulare.

C. R., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, velocità non commisurata e guida con patente ritirata, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.