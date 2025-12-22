A cura della Redazione

Nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, la Guardia di Finanza di Napoli ha individuato un opificio clandestino nel quartiere Poggioreale, adibito alla produzione illegale di articoli tessili destinati al mercato delle festività.

L’operazione, condotta il 24 novembre 2025 dai militari del Gruppo Pronto Impiego Napoli, ha permesso di scoprire un laboratorio abusivo in cui erano in fase di realizzazione migliaia di “calze della Befana” recanti marchi contraffatti, verosimilmente destinate alla vendita in vista dell’imminente periodo festivo.

Le indagini hanno consentito di risalire a un soggetto di nazionalità italiana, che aveva allestito il laboratorio all’interno di un locale privato, dotandolo di macchinari professionali per la lavorazione tessile, tra cui una macchina da taglio e una da cucire. L’uomo è stato sorpreso mentre accedeva ai locali utilizzati per la produzione delle calze, riportanti marchi e disegni industriali illecitamente riprodotti della SSC Napoli e di noti personaggi dei cartoni animati come Stitch, Barbie e Spiderman.

Al termine delle operazioni, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di circa 1.800 prodotti finiti e di ulteriori 1.300 articoli semilavorati, oltre alle attrezzature impiegate per la produzione. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione di marchi, aggravata dall’allestimento di mezzi e dall’attività organizzata, nonché per ricettazione.

La Guardia di Finanza ribadisce l’importanza del contrasto alla filiera del falso, a tutela dei consumatori e del mercato legale, soprattutto in occasione dei periodi di maggiore domanda commerciale.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, è suscettibile di impugnazione e riguarda una persona sottoposta a indagini, da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.