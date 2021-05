A cura della Redazione

Tre giovani feriti a Napoli nella serata di ieri.

È accaduto in via Partenope. A scate are l'aggressione mediante accoltellamento, sarebbe stata una lite per futili motivi.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di un minorenne.

Le indagini proseguono con il coordinamento della Procura dei minorenni, in attesa della convalida.