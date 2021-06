A cura della Redazione

Villa Betania, distrutto il pronto soccorso ed aggredito il personale del 118.

È successo poche ore fa. Un'ambulanza del 118 trova una persona a terra a via Pazzigno a San Giovanni a Teduccio in stato soporoso (sopetta aunzione di sostanze stupefacenti). Il personale medico si ferma, carica l'uomo in ambulanza e lo trasporta a Villa Betania. Improvvisamente, una volta giunti in Pronto soccorso, il paziente si alza dalla barella ed incomincia a distruggere tutto quello che a portata di mano: barella della ambulanza, computer di triage, stampanti, porte scorrevoli. In pratica l’inferno in pochi secondi!

Naturalmente non sono mancati spintoni all’equipaggio della ambulanza e persino sputi! Immediatamente è stata allertata la polizia che ha identificato il soggetto.

"Intanto la barella della ambulaza è andata fuori uso e la postazione del 118 resterà ferma in attesa del ripristino del presidio. Un'ambulanza in meno sul territorio", è l'amara considerazione dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha denunciato l'episodio sulla sua pagina facebook.