A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "San Ferdinando", i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” a Napoli, del lungomare Caracciolo e di via Partenope.

Identificate 23 persone e controllati 7 veicoli.

Inoltre, ieri e giovedì, in via Mergellina e in via Largo del Vasto a Chiaia, i poliziotti hanno identificato e denunciato G.M. e M.A, napoletani di 54 e 31 anni, entrambi con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, è stato notificato loro un ordine di allontanamento.