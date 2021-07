A cura della Redazione

Grave incidente della strada ieri sera a Napoli, in Via Vespucci, lato Marina, a pochi passi da corso Garibaldi.

La dinamica vede coinvolta una moto enduro ktm, guidata da un 28 enne che, probabilmente per l’eccessiva velocità, non riesce a frenare ed investe in pieno due persone che stavano attraversando sulle strisce pedonali, per poi carambolare su un gruppo di persone in attesa dell’autobus.

Bilancio pesantissimo: a perdere la vita il motociclista 28enne e l’uomo di 33 anni che stava attraversando insieme ad un’amica, rimasta gravemente ferita.

Trasportata in ospedale, la donna versa in gravi condizioni.

All’Ospedale del Mare anche gli altri 2 feriti, di 66 e 64 anni, investiti dalla moto senza controllo mentre erano sulla fermata dell’autobus.

Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.