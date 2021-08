A cura della Redazione

Paura nella notte a Fuorigrotta: una voragine si apre in strada ed inghiotte un’auto con a bordo un bimbo ed i suoi genitori.

Fortunatamente, l’episodio, seppur spaventoso, non ha avuto gravi conseguenze.

La vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri, 4 agosto, quando si è aperta una voragine sul manto stradale in via Leopardi, nel Rione Lauro a Fuorigrotta, che ha inghiottito un’automobile.

Nella vettura c'era una intera famiglia con mamma, papà e bambino.

I tre sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e trasportati in ospedale per le cure ma nessuno ha riportato gravi ferite.

L'asfalto avrebbe ceduto all'improvviso, proprio mentre stava transitando la Fiat Panda. È probabile che il cedimento sia stato causato da una infiltrazione di acqua nel sottosuolo.

Per consentire i sopralluoghi e la successiva messa in sicurezza, compresi i controlli alla rete fognaria e alle condotte idriche, è stato necessario staccare l'acqua a circa 850 famiglie che abitano negli edifici adiacenti.

Sospesa in via cautelativa anche la fornitura di gas, in attesa dei controlli nel sottosuolo volti ad accertare la natura del crollo.