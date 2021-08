A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Decumani e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di furto presso un bed & breakfast.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo con una grossa busta trovandolo in possesso di un cacciavite con il quale aveva forzato la porta d’ingresso della struttura dalla quale aveva asportato vari utensili da lavoro e generi alimentari.

I poliziotti hanno poi accertato che l’uomo, poco prima, aveva già commesso un furto presso un hotel di via Nuova Marina, impossessandosi di una bottiglia di vino e, anche in questo caso, di alcuni generi alimentari. L. L., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.