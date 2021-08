A cura della Redazione

Postino napoletano beccato mentre “distribuisce” la posta in un contenitore per la raccolta differenziata.

Alcuni commercianti ed imprenditore di Piazza Bovio, già piazza Borsa, hanno immortalato attraverso i sistemi di videosorveglianza e gli smatphone un postino napoletano mentre si liberava della corrispondenza gettandola nelle campane della raccolta differenziata.

Poi gli imprenditori si sono rivolti al consiere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Ci eravamo accorti da un po’ di questa cosa e così abbiamo deciso di monitorare e registrare le sue mosse – spiegano -. Nelle campane della differenziata abbiamo recuperato la posta, si tratta di bollette, tasse da pagare, comunicazioni importanti, che se non recapitate a destinazione rappresentano un danno per cittadini ed i commercianti. Abbiamo così sporto denuncia e consegnato anche i filmati alle forze dell’ordine. Attendiamo gli esiti di questa indagine”.

“Abbiamo sporto anche noi denuncia – ha dichiarata Borrelli - e chiesto a Poste Italiane di avviare un’indagine interna per chiarire la questione e capire se quella di gettare via la corrispondenza sia stata una pratica adottata da tempo dal portalettere in questione o magari da altri addetti. Se le accuse dovessero essere confermate chiederemo che il soggetto venga denunciato e licenziato. Il controllo civico è oramai uno dei mezzi per contrastare la mala amministrazione e l'illegalità sui nostri territori”.

