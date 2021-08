A cura della Redazione

Tragedia all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Una donna muore, dopo esser precipitata dal quarto piano del presidio ospedaliero napoletano.

Non si conoscono ancora le cause del tragico episodio che vede protagonista una donna 34enne senza fissa dimora, ricoverata presso il nosocomio della Pignasecca, in attesa di esser sottoposta ad un’operazione nel reparto di oculistica.

Tra le ipotesi attualmente avanzate dagli inquirenti, vi è anche quella del suicidio.