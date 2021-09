A cura della Redazione

Si registra una nuova vittima sul lavoro a Napoli. A perdere la vita un operaio che lavorava nel cantiere della Metropolitana di Napoli Linea 1.

La tragedia è avvenuta ieri, 7 settembre, nella stazione di quella che sarà la fermata “Tribunale”, dopo la stazione “Centro Direzionale” della Linea 1.

L’operaio è stato ritrovato dai colleghi nel fossato della banchina in condizioni disperate ma ancora in vita.

Nonostante siano stati prontamente allertati i soccorsi, l’uomo è spirato una volta giunto in ospedale.

Non ancora chiare le esatte dinamiche della tragedia. Aperta un’indagine per far luce su quanto avvenuto e capire se sia stata un’ennesima morte bianca o si sia trattato di una triste fatalità.