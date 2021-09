A cura della Redazione

Ambulanza impegnata in 22 interventi di pronto soccorso in un’unica giornata a Napoli.

Il fatto non avrebbe alcuna rilevanza se non fosse che, all’alt dei vigili della Polizia municipale per i controlli di routine, si è sorprendentemente scoperto che il veicolo era in realtà privo di copertura assicurativa.

Il controllo è stato eseguito dagli agenti dell'Unità Operativa Vomero in via Pansini, nella zona ospedaliera di Napoli, raggiunta ogni giorno da centinaia di mezzi di soccorso provenienti non solo dalla città ma anche dalla provincia.

Per il conducente una multa salata mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo.