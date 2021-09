A cura della Redazione

Stanotte personale della Polizia Municipale, nel transitare in piazza Trieste e Trento, è stato avvicinato da due tassisti i quali hanno indicato un’auto con un uomo a bordo che, poco prima, aveva urtato i loro taxi; gli agenti hanno intimato l’alt al conducente che, effettuando manovre pericolose per sfuggire al controllo, ha impattato contro la loro auto ed è riuscito ad allontanarsi.

In quei frangenti, un equipaggio della Questura di Napoli in servizio per il controllo della "movida" cittadina è intervenuto posizionando l'auto di servizio davanti al veicolo dell’uomo che ha accelerato la marcia speronandoli.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Partenope quando il fuggitivo, dopo aver impattato contro una volante del Commissariato San Ferdinando, è stato finalmente bloccato.

Martin Dittrich, 36enne della Slovenia con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e denunciato per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.