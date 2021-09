A cura della Redazione

Nuova esplosione a Ponticelli, quartiere critico della periferia di Napoli.

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nel cortile di un condominio in via Piscettaro, abitato da un pregiudicato, affiliato al clan De Micco.

L' esplosione ha danneggiato i vetri di alcune abitazioni ed alcune schegge hanno colpito una donna ed un bambino.

Sull' attentato indagano gli agenti del Commissariato di zona.

L'ennesimo attentato dinamitardo è avvenuto a 50 metri da dove sorge il monumento per le vittime innocenti dell'agguato del 11 novembre del 1989, quando una paranza di killer fece fuoco all'esterno del bar gelateria Sayonara.

Il 'Comitato di liberazione dalla camorra' ancora una volta sottolinea l'importanza di tenere accesi i riflettori sui quartieri di Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Barra.

“Al terrore camorrista continuiamo a rispondere con la mobilitazione e le iniziative messe in campo in questi mesi con associazioni, cooperative, volontariato, comitati, scuola e chiesa – affermano i rappresentanti del Comitato -. Il nostro appello lo rivolgiamo alle istituzioni e alle forze dell'ordine affinché oltre a mettere in sicurezza il territorio, si costruiscano vere e concrete opportunità per dare una alternativa di vita”.