A cura della Redazione

Prende forma il nuovo Consiglio comunale di Napoli in cui il neo sindaco, Gaetano Manfredi, sostenuto dal centrosinistra allargato al M5s, potrà contare su una maggioranza di 28 consiglieri. In aula come consiglieri anche gli altri candidati sindaco Catello Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente.

IL PARTITO DEMOCRATICO - La forza che esprimerà il maggior numero di consiglieri è il Partito democratico con sei rappresentanti: Gennaro Acampora, risultato il più votato fra tutti i candidati con circa 4.400 voti; la capolista Enza Amato, il consigliere uscente Salvatore Madonna, Mara Grazia Vitelli, il consigliere uscente Aniello Esposito e Pasquale Esposito.

LA MAGGIORANZA - Subito dietro con cinque consiglieri la lista civica di Manfredi rappresentata da Walter Savarese, Luigi Musto, Fulvio Fucito, Sergio Colella e Gennaro Esposito.

Anche il M5s porterà in aula cinque consiglieri: Ciro Borriello, ex assessore allo Sport della Giunta de Magistris poi entrato nelle liste pentastellate, Flavia Sorrentino anche lei ex collaboratrice di de Magistris che le aveva affidato il progetto 'Napoli Città Autonoma' e lo sportello 'Difendi la Città', Salvatore Flocco, Fiorella Saggese e Gennaro Demetrio Paipais.

Entra in aula con due seggi la lista 'Napoli Libera', vicina al governatore campano De Luca, rappresentata da Nino Simeone, eletto nel 2016 nella maggioranza di de Magistris e candidato alle ultime regionali a sostegno di De Luca, e da Massimo Cilenti.

Due seggi anche per la lista 'Azzurri per Napoli' con Annamaria Maisto, espressione di Italia Viva, e Massimo Pepe, due seggi anche per 'Noi Campani per la Città' che vede eletti Roberto Minopoli e Pasquale Sannino, e due seggi per 'Napoli solidale' che porta in Consiglio Sergio D'Angelo, ex assessore della prima Giunta de Magistris e commissario di Abc, e Rosario Andreozzi, eletto nel 2016 con la lista demA. Conquistano un solo seggio le liste 'Adesso Napoli' con Gennaro Rispoli, 'Europa verde' con Luigi Carbone, 'Centro democratico' con Carlo Migliaccio e i Moderati con Luigi Grimaldi.

L'OPPOSIZIONE - L'opposizione di centrodestra, guidata dal candidato sindaco Catello Maresca, potrà contare su altri sette seggi. La lista di 'Forza Italia' sarà rappresentata da Domenico Brescia, dall'uscente Salvatore Guangi e da Iris Savastano: Fratelli d'Italia porta in aula Giorgio Lombardi, un consigliere sarà espressione della lista 'Essere Napoli', Maria Rosaria Borrelli, uno per 'Napoli Capitale' con Bianca Maria D'Angelo e uno per la lista 'Cambiamo! Maresca sindaco' con Rosario Palumbo.

Entrano in aula anche Toti Lange espressione della lista 'Bassolino per Napoli' e Claudio Cecere, già consigliere con de Magistris, eletto nella lista 'Alessandra Clemente sindaco'. Un Consiglio a trazione maschile in cui siederanno soltanto nove donne.