A cura della Redazione

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Egiziaca a Forcella, hanno notato quattro giovani che stavano litigando con due persone e uno di essi, alla vista della volante, ha immediatamente occultato qualcosa in un'auto.

In quel momento i poliziotti sono stati avvicinati da una delle due vittime la quale ha raccontato che, poco prima, gli aggressori, dopo averli minacciati con fucile subacqueo, avevano tentato di rapinarli.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato i quattro trovandoli in possesso di un fucile subacqueo ed un passamontagna mentre nell’auto hanno rinvenuto uno sfollagente telescopico in metallo della lunghezza di 40 cm e due iniettori per fucile ad aria compressa.

I quattro, napoletani tra i 17 e i 19 anni, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.