A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Mosaici hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno abbandonato il motociclo e si sono dati alla fuga a piedi.

I poliziotti, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Ponticelli, hanno raggiunto e bloccato in viale Metamorfosi il conducente, trovandolo in possesso di arnesi atti allo scasso mentre il passeggero ha fatto perdere le proprie tracce; inoltre, gli operatori hanno accertato che il motoveicolo era stato rubato lo scorso 18 settembre in via Arenaccia e lo hanno restituito al legittimo proprietario.

Un 15enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e affidato ai genitori.