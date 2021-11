A cura della Redazione

Nabeel Shahzad, 27enne pakistano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci per la segnalazione di una persona che stava lanciando oggetti all’indirizzo dei passanti e delle auto in transito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo che ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.