A cura della Redazione

Agguato di camorra in pieno giorno a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta in via Caio Duilio.

Un uomo è stato raggiunto poco dopo le 11 di questa mattina da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe e al volto. In gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale S.Paolo.

A finire sotto il fuoco dei sicari, V.T, 53enne, ritenuto elemento di spicco del clan della zona.

L’uomo era davanti ad un bar molto frequentato della zona, e, nonostante la folla del Natale, i killer non hanno esitato a sparare.

Sul posto giunti immediatamente i soccorsi e i carabinieri. Secondo gli inquirenti, l'agguato si inserisce nel contesto della guerra fra gruppi criminali per l'egomonia dell'area flegrea.