Addio ad Antonio Condurro, decano dei piazzaioli napoletani. Fra qualche mese avrebbe compiuto 90 anni. Era l'ultimo dei 13 figli di Michele, fondatore dell'omonima pizzeria di Forcella, "L'Antica Pizzeria da Michele".

Il suo locale era stato scelto nel 2009 come set per una scena di "Mangia, prega, ama", in cui Julia Roberts gustava una pizza.