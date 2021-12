A cura della Redazione

Due ragazzi di 18 e 15 anni rubano uno scooter a Napoli, in zona Posillipo, ma, nella fuga, si scontrano contro una volante della Polizia: arrestato il 18enne e denunciato il minorenne.

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per la segnalazione di due persone a bordo di uno scooter che si aggiravano con atteggiamento circospetto tra i veicoli in sosta.

I poliziotti hanno intercettato il motociclo segnalato in via Orazio dove il conducente, alla loro vista, si è dato alla fuga effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale mentre il passeggero ha tentato di coprire la targa del mezzo fino a quando, in via Manzoni, hanno impattato contro la volante terminando la loro corsa.

Gli operatori, con difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 5 cm e di uno starter utilizzato per avviare i motori, mentre l’altro è stato trovato in possesso di 4 giravite; inoltre, gli agenti hanno accertato che il mezzo era stato rubato lunedì.

Mario Arnese, 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza aggravata e violenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli e gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il passeggero, un 15enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli ed affidato ai genitori.

Infine, il motociclo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.