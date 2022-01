A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padula nel quartiere Pianura a Napoli, hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Nè è nato un lungo inseguimento durante il quale il motociclista ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Primo Levi, ha perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale; l’uomo ha continuato la fuga a piedi ma, in via Ignazio Silone, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama della lunghezza di 7 cm.

G.G., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio, nonché sanzionato per mancata presentazione dei documenti di circolazione, per velocità non commisurata, per guida in contromano e per mancanza di copertura assicurativa. Infine, il motoveicolo è stato sequestrato.