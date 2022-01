A cura della Redazione

Un crollo si è verificato al cimitero di Poggioreale a Napoli. Secondo quanto riferisce l'ANSA, a cedere è stato un edificio di tre piani di una congrega situata nella parte più vecchia.

Molti loculi e bare sono stati danneggiati, schiacciati dalle macerie e riversatisi nell'area sottostante il cedimento strutturale. Sul posto Polizia municipale, Protezione civile e Vigili del Fuoco.

Ad accorgersi di quanto accaudot, i custodi del cimitero nella prime ore del mattino, all'apertura. Verosimile dunque che il crollo sia avvenuto nella notte. I tecnici sono al lavoro per stabilirne le cause.

Intanto, si apprende che a cedere sono state due cappelle, quella dei Dottori e quella di San Gioacchino.

“Abbiamo trovato le due cappelle crollate - spiega un incaricato della Congrega di San Giovanni -. Erano collegate dal muro maestro, quindi l’una ha trascinato giù l’altra. La situazione però è precaria per diverse aree del cimitero. Forse per problemi strutturali, forse a causa dei lavori per la Metropolitana”.

“Ora è importante soprattutto accertare la causa dei crolli mettere in sicurezza l’area - ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli -. C’è però da riflettere, molto: una società che non ha rispetto per i vivi certamente non lo ha per i morti e questi sono i risultati. Da tempo denunciamo le condizioni di questo cimitero ma mai nulla si è fatto per porvi rimedio in modo serio lasciando che il degrado e l'abbandono prendessero il sopravvento".

Per guardare il VIDEO, clicca qui