Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, i poliziotti dei Commissariati San Ferdinando, Vomero e Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, Vomero, in via Toledo e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 344 persone, di cui 29 con precedenti di polizia.

Controllati 5 esercizi commerciali e sanzionati due bar, entrambi in piazza Trieste e Trento, per non aver verificato che gli avventori fossero in possesso del green pass.

Infine, nei Quartieri Spagnoli sono stati rimossi 11 veicoli per sosta vietata.

A Pianura, invece, gli agenti del Commissariato locale hanno controllato un bar in via Vicinale Trencia dove hanno accertato che il titolare, un 37enne napoletano, espletava l’attività lavorativa sprovvisto della certificazione verde e, per tale motivo, lo hanno sanzionato.