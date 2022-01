A cura della Redazione

In giro nonostante dovesse stare in quarantena perché positivo al Covid. Gli agenti di Polizia del Reparto Prevenzione Crimine Campania. in corso Arnaldo Lucci. hanno controllato una persona a bordo di un’auto che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché contagiato dal 7 gennaio scorso.

Per tale motivo l’uomo, un 57enne napoletano, è stato denunciato per violazione della quarantena obbligatoria.