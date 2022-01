A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina, quartiere Mercato, hanno notato un uomo che ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro e, alla vista della Polizia, entrambi si sono allontanati entrando nell’androne di uno stabile.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di un borsello contenente 7 involucri con circa un grammo di crack, un bilancino di precisione e 120 euro, mentre l’acquirente di una dose della stessa sostanza del peso di 0,3 grammi circa.

V.D.G., 66enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.