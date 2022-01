A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in corso Secondigliano hanno controllato una persona a bordo di un’auto che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positiva al Covid dal 12 gennaio 2scorso.

La donna, una 31enne napoletana, ha mostrato agli agenti un test di negatività effettuato il 27 dicembre ed ha negato l’esistenza di certificazioni aggiuntive.

Per tale motivo è stata denunciata per violazione dell'isolamento e per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale.

Infine, gli oagenti l’hanno invitata a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.