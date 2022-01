A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cardinale Seripando a Napoli (centro storico) per la segnalazione del rinvenimento di un’auto rubata.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal richiedente, titolare di una ditta di autonoleggio, che ha raccontato loro di aver localizzato, grazie al sistema GPS, la vettura data in locazione ad un uomo il quale, alla scadenza, non l’aveva restituita.

Gli agenti hanno individuato il veicolo a bordo del quale vi era il locatario, identificato in M. F., 51enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per appropriazione indebita. La vettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario.