A cura della Redazione

Lancia la droga dall’auto e fugge. Viene inseguito dalla Polizia e arrestato.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato una persona a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha lanciato una bustina dal finestrino.

I poliziotti hanno recuperato il sacchetto in cui hanno rinvenuto 8 involucri contenenti 1,6 grammi circa di cocaina e hanno intimato l’alt al condecente che, però, si è dato alla fuga verso via Nuova Marina innescando un lungo inseguimento durante il quale ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale.

La fuga è proseguita lungo la SS162 Dir dove il fuggitivo ha imboccato l’uscita Ponticelli/Barra ma, giunto in viale Carlo Miranda, ha impattato contro un marciapiede e, grazie ad una pattuglia del Commissariato Vasto-Arenaccia giunta in supporto, è stato definitivamente bloccato e trovato in possesso di tre bustine con 3,2 grammi circa di marijuana e 70 euro.

P. V., 19enne napoletano con precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio; infine, gli è stata contestata anche una violazione del Codice della Strada per velocità non commisurata.