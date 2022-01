A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pianura hanno effettuato un controllo presso un’officina meccanica in via Montagna Spaccata. Qui hanno sorpreso quattro uomini in possesso di due pistole calibro 7,65, una pistola calibro 9, tutte con matricola abrasa, 40 cartucce di diverso calibro e un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di circa 12 cm.

U. L., G. C., M. S. e F. S., napoletani di 50, 41, 66 e 27 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto e detenzione di armi comuni da sparo e ricettazione.