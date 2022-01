A cura della Redazione

Multa da 10mila euro comminata ad una azienda di Napoli che, in una inserzione di ricerca personale femminile (receptionist) aveva elencato, tra i requisiti per la candidatura, "l'invio di una foto a figura intera, in costume da bagno o similare”

La sanzione, che si riduce di un terzo se il pagamento avviene nell'immediato, è stata comminata dall'Ispettorato del Lavoro a seguito delle verifiche effettuate dalla sede di Napoli.

Rimosso l'annuncio sul web ed inserito, da parte della azienda, un nuovo avviso contenente il riferimento al rispetto delle pari opportunità.