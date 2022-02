A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in uno stabile di via Nolana, in zona Porta Nolana.

Nell'edificio sono stati rinvenuti, all’interno di un’intercapedine ricavata nel muro di una finestra condominiale,10 tavolette di hashish del peso di circa 490 grammi che sono state sequestrate.